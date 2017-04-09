В Києві стартував VII Всеукраїнський фестиваль писанок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві стартував VII Всеукраїнський фестиваль писанок, передає кореспондент УНН.
Так, відкриття фестивалю було заплановане на суботу 8 квітня, однак було перенесене через погані умови.
Подивитися на писанки в перший день фестивалю прийшли сотні киян та гостей міста. Так, на Софійській площі організатори презентували 374 роботи митців у напрямі “авторська писанка-мальованка”.
Крім того, гості можуть побачити Всеукраїнську колекцію традиційних писанок, що представляє регіональні особливості країни. Колекція розташовується на Софійській площі під шатрами та налічує понад 50 000 писанок, виконаних митцями та дітьми з усієї України.
Окрім того, в рамках проекту будуть представлені приватні колекції писанок видатних митців. Також на Софійській площі можна буде відвідати Музей із тематичними крижаними скульптурами та навчитися розписувати писанки в зоні майстер-класів.
Фестиваль триватиме на Софійській із 8 до 23 квітня.
Як повідомляв УНН, тисячі писанок прикрасили центральну площу Ужгорода.