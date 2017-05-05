В Киеве прошло открытие фестиваля военного патриотического кино "Позывной Зенит"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В столице состоялось открытие фестиваля военного патриотического кино "Позывной Зенит", в рамках которого прошла демонстрация пяти национальных фильмов, передает УНН.
Фестиваль охватил уже шесть городов - Хмельницкий, Черкассы, Житомир, Васильков, Винницу, Южное и финальной точкой стал Киев.
"Фестиваль военного патриотического кино мы начинаем с этого года. Вместе со своей коллегой - автором и режиссером Татьяной Кулаковский подготовили пять фильмов цикла "Позывной Зенит", который в апреле покажут в кинотеатрах, и "Воины духа", который уже видели украинские зрители", - рассказала автор фестиваля, режиссер Анна Мартыненко.
Как отмечают организаторы, цикл "Позывной Зенит" - уникальный своей "хроникальной масштабностью и подробной историей современной войны в Украине".
В публицистически-документальном цикле фильмов "Позывной Зенит" представлено более 70 интервью с военнослужащими Вооруженных сил Украины, масштабно и детально изображена история современной войны в Украине. Цикл пяти национальных фильмов "Позывной Зенит" - это лицо передовой, лицо новейшей истории Украины, добавили организаторы.
Как сообщал УНН, 20 января в столичном кинотеатре состоялась премьера фильма "Воины духа".