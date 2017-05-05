В Києві пройшло відкриття фестивалю військового патріотичного кіно “Позивний Зеніт”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У столиці відбулося відкриття фестивалю військового патріотичного кіно “Позивний Зеніт”, у рамках якого пройшла демонстрація п'яти національних фільмів, передає УНН.
Фестиваль охопив вже шість міст — Хмельницький, Черкаси, Житомир, Васильків, Вінниця, Южне і фінальною точкою став Київ.
“Фестиваль військового патріотичного кіно ми започатковуємо з цього року. Разом зі своєю колегою — авторкою та режисеркою Тетяною Кулаковською, підготували п’ять фільмів циклу "Позивний Зеніт“, який у квітні покажуть в кінотеатрах, та "Воїни духу“, який вже бачили українські глядачі”, − розповіла авторка фестивалю, режисер Анна Мартиненко.
Як зазначають організатори, цикл “Позивний Зеніт” — унікальний своєю "хронікальною масштабністю та детальною історією сучасної війни в Україні".
У публіцистично-документальному циклі стрічок “Позивний Зеніт” представлено понад 70 інтерв’ю з військовослужбовцями Збройних сил України, масштабно і детально зображена історія сучасної війни в Україні. Цикл п’яти національних фільмів “Позивний Зеніт” — це обличчя передової, обличчя новітньої історії України, додали організатори.
Як повідомляв УНН, 20 січня у столичному кінотеатрі відбулась прем’єра фільму “Воїни духу”.