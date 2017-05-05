В Києві пройшло відкриття фестивалю військового патріотичного кіно “Позивний Зеніт”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34484 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 86842 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 94636 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 85054 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110234 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76809 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86061 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96790 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88461 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 198067 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8м/с
41%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 11024 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 13138 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 15047 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 14009 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 12900 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 94643 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 198069 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 350874 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 286021 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18427 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16622 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 85059 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23451 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28424 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

В Києві пройшло відкриття фестивалю військового патріотичного кіно “Позивний Зеніт”

Київ • УНН

 • 17571 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. У столиці відбулося відкриття фестивалю військового патріотичного кіно “Позивний Зеніт”, у рамках якого пройшла демонстрація п'яти національних фільмів, передає УНН.

В Києві пройшло відкриття фестивалю військового патріотичного кіно “Позивний Зеніт”

Фестиваль охопив вже шість міст — Хмельницький, Черкаси, Житомир, Васильків, Вінниця, Южне і фінальною точкою став Київ.

“Фестиваль військового патріотичного кіно ми започатковуємо з цього року. Разом зі своєю колегою — авторкою та режисеркою Тетяною Кулаковською, підготували п’ять фільмів циклу "Позивний Зеніт“, який у квітні покажуть в кінотеатрах, та "Воїни духу“, який вже бачили українські глядачі”, − розповіла авторка фестивалю, режисер Анна Мартиненко.

Як зазначають організатори, цикл “Позивний Зеніт” — унікальний своєю "хронікальною масштабністю та детальною історією сучасної війни в Україні".

У публіцистично-документальному циклі стрічок “Позивний Зеніт” представлено понад 70 інтерв’ю з військовослужбовцями Збройних сил України, масштабно і детально зображена історія сучасної війни в Україні. Цикл п’яти національних фільмів “Позивний Зеніт” — це обличчя передової, обличчя новітньої історії України, додали організатори.

Як повідомляв УНН, 20 січня у столичному кінотеатрі відбулась прем’єра фільму “Воїни духу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66