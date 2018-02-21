В Киеве проверили 43 маршруты, в большинстве обнаружили нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Киевская Городская государственная администрация за 3 дня проверила 43 автомобильных перевозчики на городских автобусных маршрутах общего пользования и выявила нарушения в большинстве. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передает УНН.
Сообщается, что по результатам проверки представителями Департамента транспортной инфраструктуры на маршрут № 497-к составлен соответствующий акт с требованием об устранении нарушений.
Кроме того, представители "Укртрансбезпекы" составили 51 акт. Основными нарушениями назвали отсутствие разрешительных документов, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, отсутствие или не ведение билетно-кассовых писем, отсутствие огнетушителей, отсутствие и некомплект аптечек, отсутствие схемы и расписания движения и тому подобное.
Также представители Национальной полиции составили 27 протоколов о совершении административного правонарушения должностными лицами автомобильных перевозчиков на общую сумму штрафов 9860 грн.
Основные нарушения: технические неисправности автобусов, отсутствие протокола о прохождении транспортным средством обязательного технического контроля, отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, нарушения Правил дорожного движения и прочее.
Также с 14 по 16 февраля с участием представителей Коммунальной службы перевозок, Национальной полиции Украины и "Укртрансбезпекы" были проведены совместные проверки нелегальных автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозки, были закрыты приказом Департамента транспортной инфраструктуры или с которыми расторгнуты договоры.
В ходе мероприятий представители "Укртрансбезпекы" составили 25 актов, а представители Национальной полиции Украины - 12 протоколов о совершении административного правонарушения должностными лицами автоперевозчиков на общую сумму штрафов 3560 грн.
По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, администрация планирует продолжить ежедневные проверки перевозчиков.
Как сообщал УНН, по результатам 22 проверок маршрутных такси КГГА в Киеве были расторгнуты договоры с четырьмя перевозчиками.