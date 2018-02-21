В Києві перевірили 43 маршрути, у більшості виявили порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Київська Міська державна адміністрація за 3 дні перевірила 43 автомобільних перевізники на міських автобусних маршрутах загального користування та виявила порушення у більшості. Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передає УНН.
Повідомляється, що за результатами перевірки представниками Департаменту транспортної інфраструктури на маршрут № 497-к складено відповідний акт із вимогою про усунення порушень.
Окрім того, представники “Укртрансбезпеки” склали 51 акт. Основними порушеннями назвали відсутність дозвільних документів, незадовільний технічний та санітарний стан, відсутність або не ведення квитково-касових листів, відсутність вогнегасників, відсутність та некомплект аптечок, відсутність схеми та розкладу руху тощо.
Також представники Національної поліції склали 27 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення посадовими особами автомобільних перевізників на загальну суму штрафів 9860 грн.
Основні порушення: технічні несправності автобусів, відсутність протоколу про проходження транспортним засобом обов’язкового технічного контролю, відсутність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, порушення Правил дорожнього руху та інше.
Також з 14 по 16 лютого за участю представників Комунальної служби перевезень, Національної поліції України та “Укртрансбезпеки” було проведено спільні перевірки нелегальних автомобільних перевізників, що здійснюють перевезення, закриті наказом Департаменту транспортної інфраструктури або з якими розірвано договори.
У ході заходів представники “Укртрансбезпеки” склали 25 актів, а представники Національної поліції України — 12 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення посадовими особами автоперевізників на загальну суму штрафів 3560 грн.
За словами заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, адміністрація планує продовжити щоденні перевірки перевізників.
Як повідомляв УНН, за результатами 22 перевірок маршрутних таксі КМДА у Києві були розірвані договори з чотирма перевізниками.