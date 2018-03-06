В Киеве неизвестный, угрожая стеклянной бутылкой ограбил кредитное учреждение

"Сегодня на бульваре Перова неизвестный молодой человек забежал в павильон кредитного учреждения, и угрожая менеджеру пустой стеклянной бутылкой, заставил отдать деньги. Нападающему досталось 600 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция Киева разыскивает двух человек по подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе столицы.