В Киеве неизвестный, угрожая стеклянной бутылкой ограбил кредитное учреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Днепровском районе Киева неизвестный молодой человек, угрожая пустой стеклянной бутылкой ограбил кредитное учреждение. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Сегодня на бульваре Перова неизвестный молодой человек забежал в павильон кредитного учреждения, и угрожая менеджеру пустой стеклянной бутылкой, заставил отдать деньги. Нападающему досталось 600 гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция Киева разыскивает двух человек по подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе столицы.