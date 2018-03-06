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В Києві невідомий, погрожуючи скляною пляшкою пограбував кредитну установу

Київ • УНН

 • 7392 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. В Дніпровському районі Києва невідомий молодик, погрожуючи порожньою скляною пляшкою пограбував кредитну установу. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах столиці.

“Сьогодні на бульварі Перова невідомий молодий чоловік забіг у павільйон кредитної установи та погрожуючи менеджеру порожньою скляною пляшкою, змусив віддати кошти. Нападнику дісталось 600 гривень”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, поліція Києва розшукує двох осіб за підозрою у смертельному пораненні чоловіка у Печерському районі столиці.

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