В Киеве могут переименовать одну из улиц в честь Героя Украины

Детали

Ранее активисты создали соответствующую петицию на сайте Киевсовета, и она собрала необходимые для рассмотрения 6000 голосов. Ее поддержала профильная комиссия.

Сейчас в приложении «Киев Цифровой» продолжается голосование по переименованию улицы Драгомирова. Среди вариантов ответов можно выбрать переименование улицы в честь Героя Украины Андрея Верхогляда. Этот вариант является рекомендованным экспертной комиссией. Голосование продлится до 16 апреля.

Справка

Андрей Верхогляд с позывным «Левша» был командиром батальона 72 ОМБр Вооруженных сил Украины. С 2016 года являлся активным участником АТО.

С началом полномасштабного вторжения защищал подступы к городам Бровары и Борисполь. 22 июня прошлого года Герой погиб в бою в Светлодарске. В декабре 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Напомним

В Киеве метро "Льва Толстого" собираются переименовать в "Площадь Украинских Героев".