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В Киеве могут переименовать одну из улиц в честь Героя Украины

В Киеве могут переименовать одну из улиц в честь Героя Украины

Киев • УНН

 • 2099775 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве могут переименовать улицу Драгомирова в честь Героя Украины Андрея Верхогляда. Соответствующее голосование уже доступно в приложении «Киев Цифровой», пишет УНН.

Детали

Ранее активисты создали соответствующую петицию на сайте Киевсовета, и она собрала необходимые для рассмотрения 6000 голосов. Ее поддержала профильная комиссия.

Сейчас в приложении «Киев Цифровой» продолжается голосование по переименованию улицы Драгомирова. Среди вариантов ответов можно выбрать переименование улицы в честь Героя Украины Андрея Верхогляда. Этот вариант является рекомендованным экспертной комиссией. Голосование продлится до 16 апреля.

Справка

Андрей Верхогляд с позывным «Левша» был командиром батальона 72 ОМБр Вооруженных сил Украины. С 2016 года являлся активным участником АТО.

С началом полномасштабного вторжения защищал подступы к городам Бровары и Борисполь. 22 июня прошлого года Герой погиб в бою в Светлодарске. В декабре 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Напомним

В Киеве метро "Льва Толстого" собираются переименовать в "Площадь Украинских Героев".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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