В Києві можуть перейменувати одну з вулиць на честь Героя України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Києві можуть перейменувати вулицю Драгомирова на честь Героя України Андрія Верхогляда. Відповідне голосування вже доступне у застосунку «Київ Цифровий», пише УНН.
Деталі
Раніше, активісти створили відповідну петицію на сайті Київради, і вона зібрала необхідні для розгляду 6000 голосів. Її підтримала профільна комісія.
Зараз, у застосунку «Київ Цифровий» триває голосування щодо перейменування вулиці Драгомирова. Серед варіантів відповідей можна обрати перейменування вулиці на честь Героя України Андрія Верхогляда. Цей варіант є рекомендованим експертною комісією. Голосування триватиме до 16 квітня.
Довідка
Андрій Верхогляд з позивним «Лівша» був командиром батальйону 72 ОМБр Збройних сил України. З 2016 року був активним учасником АТО.
З початком повномасштабного вторгнення боронив підступи до міст Бровари і Бориспіль. 22 червня минулого року Герой загинув в бою у Світлодарську. У грудні 2022 року йому було присвоєно звання Героя України (посмертно).
Нагадаємо
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