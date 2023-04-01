Метро "Льва Толстого" збираються перейменувати на "Площу Українських Героїв"

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«Наразі настав час перейменувати і станцію метро «Площа Льва Толстого», оскільки так вирішили тисячі киян, які віддали свої голоси шляхом рейтингового електронного голосування у додатку «Київ Цифровий». Назва Українських Героїв запропонована на честь усіх захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття», – наголосила депутатка Київської міської ради, ініціаторка перейменування Олеся Пинзеник.

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Депутатка додала, що це буде дуже символічно, коли на синій лінії метро наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв».

Нагадаємо

Площа Українських Героїв з’явилася у серці столиці замість площі Льва Толстого.