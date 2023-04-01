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Метро "Льва Толстого" збираються перейменувати на "Площу Українських Героїв"

Метро "Льва Толстого" збираються перейменувати на "Площу Українських Героїв"

Київ • УНН

 • 1011549 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На наступному пленарному засіданні Київської міської ради станцію метро «Площа Льва Толстого» планують перейменувати на «Площу Українських Героїв», повідомили у Київраді, пише УНН.

Цитата

«Наразі настав час перейменувати і станцію метро «Площа Льва Толстого», оскільки так вирішили тисячі киян, які віддали свої голоси шляхом рейтингового електронного голосування у додатку «Київ Цифровий». Назва Українських Героїв запропонована на честь усіх захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття», – наголосила депутатка Київської міської ради, ініціаторка перейменування Олеся Пинзеник.

Деталі

Депутатка додала, що це буде дуже символічно, коли на синій лінії метро наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв».

Нагадаємо

Площа Українських Героїв з’явилася у серці столиці замість площі Льва Толстого. 

Українські Національні Новини

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