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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 03:27  •  3350 просмотра

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Китай запустил первый в мире промышленный проект по производству пара под названием "Heqi-1" на Тяньванской атомной электростанции, который позволит ежегодно поставлять 4,8 миллиона тонн пара с нулевым содержанием углерода на нефтехимический завод, расположенный в 23 км от него, сократив выбросы углекислого газа более чем на 1 миллион тонн.

В Китае на одной из АЭС запустили первый в мире проект промышленного производства пара для обеспечения работы нефтехимического предприятия, расположенного более чем в 20 км от станции. Об этом сообщает CGTN, передает УНН.

детали  

Проект под названием "Хэци-1" (Heqi-1) реализован на Тяньванской АЭС в провинции Цзянсу на востоке Китая.

В сообщении говорится, что пар производится Турбинной системой двух энергоблоков и транспортируется трубопроводами с многоступенчатой системой теплообмена к нефтехимическому предприятию, расположенному в индустриальном парке примерно в 23 километрах от АЭС.

Там пар используется в качестве нагревателя в производственных процессах, где высокая температура и давление жизненно важны для химических реакций, тем самым заменяя собой традиционный уголь или другие виды ископаемого топлива.

По данным разработчиков, в отличие от предыдущих подобных попыток применять небольшое количество водяного пара в нефтехимическом производстве, "Хэци-1" может производить до 600 тонн промышленного пара всего за один час.

Ожидается, что ежегодно проект будет поставлять С АЭС на нефтехимическую базу около 4,8 миллиона тонн чистого пара, сгенерированного с нулевыми выбросами углерода, что позволит заменить сжигание 400 тысяч тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа более чем на 1 миллион тонн.

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России20 июня 2024, 22:42 • 4201 просмотр

Лилия Подоляк

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