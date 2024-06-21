В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

В Китае на одной из АЭС запустили первый в мире проект промышленного производства пара для обеспечения работы нефтехимического предприятия, расположенного более чем в 20 км от станции. Об этом сообщает CGTN, передает УНН.

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Проект под названием "Хэци-1" (Heqi-1) реализован на Тяньванской АЭС в провинции Цзянсу на востоке Китая.

В сообщении говорится, что пар производится Турбинной системой двух энергоблоков и транспортируется трубопроводами с многоступенчатой системой теплообмена к нефтехимическому предприятию, расположенному в индустриальном парке примерно в 23 километрах от АЭС.

Там пар используется в качестве нагревателя в производственных процессах, где высокая температура и давление жизненно важны для химических реакций, тем самым заменяя собой традиционный уголь или другие виды ископаемого топлива.

По данным разработчиков, в отличие от предыдущих подобных попыток применять небольшое количество водяного пара в нефтехимическом производстве, "Хэци-1" может производить до 600 тонн промышленного пара всего за один час.

Ожидается, что ежегодно проект будет поставлять С АЭС на нефтехимическую базу около 4,8 миллиона тонн чистого пара, сгенерированного с нулевыми выбросами углерода, что позволит заменить сжигание 400 тысяч тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа более чем на 1 миллион тонн.

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