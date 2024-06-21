У Китаї запущений перший у світі промисловий паровий проект на атомній енергії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2908 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 63043 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 151670 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 146629 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122702 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132942 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84990 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93140 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98748 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89685 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20879 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44084 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17315 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23127 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11520 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 146629 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221491 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371413 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307308 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415552 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 950 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11542 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31084 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27953 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122700 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Китаї запущений перший у світі промисловий паровий проект на атомній енергії

Київ • УНН

 • 28966 перегляди

Китай запустив перший у світі промисловий проект з виробництва пари під назвою "Heqi-1" на тяньванській атомній електростанції, який дозволить щорічно поставляти 4,8 мільйона тонн пари з нульовим вмістом вуглецю на нафтохімічний завод, розташований в 23 км від нього, скоротивши викиди вуглекислого газу більш ніж на 1 мільйон тонн.

У Китаї запущений перший у світі промисловий паровий проект на атомній енергії

У Китаї на одній з АЕС запустили перший у світі проєкт промислового виробництва пари для забезпечення роботи нафтохімічного підприємства, розташованого більш як за 20 км від станції. Про це повідомляє CGTN, передає УНН.

Деталі  

Проєкт під назвою "Хеці-1" (Heqi-1) реалізований на Тяньванській АЕС у провінції Цзянсу на сході Китаю.

У повідомленні йдеться, що пара виробляється турбінною системою двох енергоблоків і транспортується трубопроводами з багатоступеневою системою теплообміну до нафтохімічного підприємства, розташованого в індустріальному парку приблизно за 23 кілометри від АЕС.

Там пара використовується як нагрівач у виробничих процесах, де висока температура і тиск життєво важливі для хімічних реакцій, тим самим замінивши собою традиційне вугілля чи інші види викопного палива.

За даними розробників, на відміну від попередніх подібних спроб застосовувати невелику кількість водяної пари у нафтохімічному виробництві, "Хеці-1" може виробляти до 600 тонн промислової пари лише за одну годину.

Очікується, що щорічно проєкт постачатиме з АЕС на нафтохімічну базу близько 4,8 мільйона тонн чистої пари, згенерованої із нульовими викидами вуглецю, що дозволить замінити спалювання 400 тисяч тонн стандартного вугілля і скоротити викиди вуглекислого газу більш ніж на 1 мільйон тонн.

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи в обхід Росії21.06.24, 01:42 • 18060 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Китай
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76