У Китаї запущений перший у світі промисловий паровий проект на атомній енергії
Київ • УНН
Китай запустив перший у світі промисловий проект з виробництва пари під назвою "Heqi-1" на тяньванській атомній електростанції, який дозволить щорічно поставляти 4,8 мільйона тонн пари з нульовим вмістом вуглецю на нафтохімічний завод, розташований в 23 км від нього, скоротивши викиди вуглекислого газу більш ніж на 1 мільйон тонн.
У Китаї на одній з АЕС запустили перший у світі проєкт промислового виробництва пари для забезпечення роботи нафтохімічного підприємства, розташованого більш як за 20 км від станції. Про це повідомляє CGTN, передає УНН.
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Проєкт під назвою "Хеці-1" (Heqi-1) реалізований на Тяньванській АЕС у провінції Цзянсу на сході Китаю.
У повідомленні йдеться, що пара виробляється турбінною системою двох енергоблоків і транспортується трубопроводами з багатоступеневою системою теплообміну до нафтохімічного підприємства, розташованого в індустріальному парку приблизно за 23 кілометри від АЕС.
Там пара використовується як нагрівач у виробничих процесах, де висока температура і тиск життєво важливі для хімічних реакцій, тим самим замінивши собою традиційне вугілля чи інші види викопного палива.
За даними розробників, на відміну від попередніх подібних спроб застосовувати невелику кількість водяної пари у нафтохімічному виробництві, "Хеці-1" може виробляти до 600 тонн промислової пари лише за одну годину.
Очікується, що щорічно проєкт постачатиме з АЕС на нафтохімічну базу близько 4,8 мільйона тонн чистої пари, згенерованої із нульовими викидами вуглецю, що дозволить замінити спалювання 400 тисяч тонн стандартного вугілля і скоротити викиди вуглекислого газу більш ніж на 1 мільйон тонн.
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