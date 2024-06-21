У Китаї запущений перший у світі промисловий паровий проект на атомній енергії

Китай запустив перший у світі промисловий проект з виробництва пари під назвою "Heqi-1" на тяньванській атомній електростанції, який дозволить щорічно поставляти 4,8 мільйона тонн пари з нульовим вмістом вуглецю на нафтохімічний завод, розташований в 23 км від нього, скоротивши викиди вуглекислого газу більш ніж на 1 мільйон тонн.