В кировской области рф ввели режим обслуживания "по номерам" на АЗС
Киев • УНН
Губернатор кировской области рф простоял в очереди за топливом 7 часов, после чего ввели ограничения. Это пятый регион, где ввели подобный режим после украинских ударов по НПЗ.
В кировской области начали ограничивать продажу топлива по номерам автомобилей из-за наплыва клиентов на АЗС. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
Губернатор кировской области рф простоял в очереди за топливом 7 часов (не сам, скорее водитель губернатора), после чего ввел режим обслуживания "по номерам". Это уже пятый регион, где после обвинения "барыг" и паникеров ввели подобные ограничения. Первой была орловская область в начале июля
Напомним
После украинских дроновых ударов, которые привели к остановке крупных нефтеперерабатывающих заводов, производство бензина в России упало до уровня, эквивалентного лишь примерно 65% среднего сезонного потребления.