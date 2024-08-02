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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевском зоопарке будут жить «штатные» совы ГУР

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2 августа 2024, 08:43  •  4780 просмотра

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Военные 92-й бригады ВСУ спасли двух совят на Харьковщине. Птиц передали в Киевский зоопарк, где они будут жить в специальном авиарии.

В Киевский зоопарк представители Главного управления разведки передали двух совят, которых нашли военные в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории Харьковщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР МО.

1 августа 2024 года представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали в Киевский зоопарк двух совят - теперь они будут жить в специальном авиарии

- говорится в сообщении.

 Птиц зовут Арей и Магура, и их история могла бы завершиться трагически, если бы не воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБ нашли совят  в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории", - отмечается в сообщении.

 Они находились в клетке голодные и истощенные - их  эвакуировали из зоны боевых действий.

 "Спасли двух совят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно, наши воины спасают жизни не только украинских людей, но и братьев наших меньших", - сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Отмечается, что поскольку сова - символ Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.

  Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке.

"Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети, прежде всего, будут иметь возможность общаться с украинскими совками", - отметил Юсов.

Представитель ГУР МО Украины выразил благодарность работникам столичного зоопарка, для которых реабилитация эвакуированных с передовой животных стала одним из ключевых направлений работы.

Я очень рад тому, что ребята сработали очень классно, передали нам этих животных. У них все будет хорошо - 100%. Мы реабилитируем животных, адаптируем и стараемся даже в такие тяжелые времена сделать все, чтобы у них все было хорошо

- сказал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Дополнение

В Одесской области военные спасли травмированного подсоколика.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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