В Киевской области работают силы ПВО из-за обнаружения БпЛА
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны работают по целям, движущимся с северо-восточного направления.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников
Добавим
Воздушные Силы проинформировали о вражеских БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления.
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА6 сент. 2024, 05:39 • 48944 просмотра