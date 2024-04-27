В Киевской области работали силы ПВО

На Киевщине во время тревоги работала противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Телеграмме, передает УНН.

Детали

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО говорится в сообщении.

Позже Киевская областная военная администрация сообщила об отбое воздушной тревоги, которая длилась с 22.06 до 22.57 в субботу, 27 апреля.

На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА