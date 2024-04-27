У Київській області працювали сили ППО
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони працювали в Київській області під час повітряної тривоги, виявляючи та реагуючи на ворожі БПЛА, але згодом тривогу було скасовано.
На Київщині під час тривоги працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Телеграмі, передає УНН.
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Пізніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про відбій повітряної тривоги, яка тривала з 22.06 до 22.57 у суботу, 27 квітня.
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