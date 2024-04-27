У Київській області працювали сили ППО

На Київщині під час тривоги працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Телеграмі, передає УНН.

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Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО йдеться у повідомленні.

Пізніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про відбій повітряної тривоги, яка тривала з 22.06 до 22.57 у суботу, 27 квітня.

На Півдні ППО знищила три розвідувальні та один ударний БПЛА