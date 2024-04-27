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У Київській області працювали сили ППО

У Київській області працювали сили ППО

Київ • УНН

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Сили протиповітряної оборони працювали в Київській області під час повітряної тривоги, виявляючи та реагуючи на ворожі БПЛА, але згодом тривогу було скасовано.

На Київщині під час тривоги працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Телеграмі, передає УНН.

Деталі

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО

 йдеться у повідомленні.

Пізніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про відбій повітряної тривоги, яка тривала з 22.06 до 22.57 у суботу, 27 квітня. 

На Півдні ППО знищила три розвідувальні та один ударний БПЛА27.04.24, 21:44 • 51711 переглядiв

Лілія Подоляк

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