В Киевской области полиция проверяет обращения о жестоком обращении с животными
Киев • УНН
Полиция Бучанского района Киевской области проверяет сообщение жительницы села Микуличи об издевательствах соседа над домашними животными. После установления обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.
В Бучанском районе Киевской области правоохранители проводят проверку по сообщению местной жительницы о возможном жестоком обращении соседа с домашними животными. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Подробности
В Бородянское отделение полиции поступило сообщение от женщины о том, что в селе Микуличи сосед издевается над домашними животными. Сотрудники полиции зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях
Правоохранители добавили, что сейчас проводится проверка и после установления всех обстоятельств инцидента будет дана правовая квалификация.
