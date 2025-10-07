На Київщині поліція перевіряє звернення щодо жорстокого поводження з тваринами
Київ • УНН
Поліція Бучанського району Київщини перевіряє повідомлення жительки села Микуличі про знущання сусіда над свійськими тваринами. Після встановлення обставин події буде надано правову кваліфікацію.
У Бучанському районі Київщини правоохоронці проводять перевірку за повідомленням місцевої жительки про можливе жорстоке ставлення сусіда зі свійськими тваринами. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
До Бородянського відділення поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в селі Микуличі сусід знущається зі свійських тварин.Працівники поліції зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події
Правоохоронці додали, що наразі проводиться перевірка і після встановлення усіх обставин інциденту буде надано правову кваліфікацію.
Киянин отримав 7,5 року в'язниці за вбивство собаки на очах у доньки24.03.25, 14:33 • 19641 перегляд