На Київщині поліція перевіряє звернення щодо жорстокого поводження з тваринами

У Бучанському районі Київщини правоохоронці проводять перевірку за повідомленням місцевої жительки про можливе жорстоке ставлення сусіда зі свійськими тваринами. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

До Бородянського відділення поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в селі Микуличі сусід знущається зі свійських тварин.Працівники поліції зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події - ідеться у дописі.

Правоохоронці додали, що наразі проводиться перевірка і після встановлення усіх обставин інциденту буде надано правову кваліфікацію.

