В Киеве завершены поисково-спасательные работы в жилом доме: Спасатели нашли тело девушки 2006 г.р.

Украинские посольства активно работают над привлечением помощи в восстановлении "Охматдета" - Кулеба 4 часа назад • 21864 просмотра

Убийцы, которые нападают на детей в больнице, - мусор человечества: глава МИД Чехии вызвал посла рф после удара по "Охматдету" 4 часа назад • 25127 просмотра

В течение всех суток: как завтра в Украине будут действовать графики отключений 5 часов назад • 21185 просмотра

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