В Киеве завершены поисково-спасательные работы в жилом доме: Спасатели нашли тело девушки 2006 г.р.
Киев • УНН
Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения во время проведения поисково-спасательных работ в жилом доме в Шевченковском районе Киева.
В жилом доме Шевченковского района Киева завершили поисково-спасательные работы. Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Поисково-спасательные работы в жилом доме Шевченковского района Киева завершены.
К сожалению, стало известно, что спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения.
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
На месте проведения работ остаются почти 100 спасателей и 8 единиц аварийно-спасательной техники и инженерной техники.
Напомним,
По информации ГСЧС, в результате вчерашней атаки по Киеву погибли 33 человека, среди них 4 ребенка, 121 - пострадали, среди них 10 детей. Было спасено 11 человек.
В Киеве до сих пор продолжается спасательная операция на одном из объектов: что известно9 июля 2024, 19:10 • 12061 просмотр