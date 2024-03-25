В Киеве затруднено движение транспорта на улице Бойчука

В Печерском районе столицы, на улице Михаила Бойчука, движение транспорта ограничено в обоих направлениях. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

Вниманию участников дорожного движения. На улице Михаила Бойчука движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки! - говорится в сообщении.

Telegram-канал Киевской городской военной администрации передает, что в Киеве перекрыта улица Бойчука для ликвидации последствий ракетного удара по столице. Просим учитывать это во время движения по городу, отметили в сообщении.

Напомним,

Четыре человека, в том числе 16-летняя девушка, пострадали в результате ракетного удара врага у Печерского района Киева, двум женщинам оказали помощь на месте, а двух других госпитализировали, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко.