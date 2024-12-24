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В Киеве задержали мужчину за запуск фейерверков из окна

В Киеве задержали мужчину за запуск фейерверков из окна

Киев  •  УНН

 • 7214 просмотра

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43-летний нетрезвый киевлянин запускал фейерверки из окна дома на проспекте Порика. Полиция задержала нарушителя и изъяла вещественные доказательства, начато уголовное производство за хулиганство.

В Подольском районе Киева мужчину заподозрили в запуске фейерверков из окна дома, его задержали, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

"Нарушителем оказался 43-летний житель дома на проспекте Порика, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант вел себя агрессивно, а свои действия объяснил, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья", - сообщили в полиции.

Полицейские задержали мужчину, а в его квартире изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность к преступлению. Уголовное производство начато по факту хулиганских действий.

Дополнение

Полиция напомнила, что в соответствии с законодательством, использование пиротехники на период действия правового режима военного положения запрещено.

Полиция предупреждает об ответственности за использование фейерверков во время праздников23 дек. 2024, 13:16 • 14033 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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