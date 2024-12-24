В Киеве задержали мужчину за запуск фейерверков из окна
Киев • УНН
43-летний нетрезвый киевлянин запускал фейерверки из окна дома на проспекте Порика. Полиция задержала нарушителя и изъяла вещественные доказательства, начато уголовное производство за хулиганство.
В Подольском районе Киева мужчину заподозрили в запуске фейерверков из окна дома, его задержали, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
"Нарушителем оказался 43-летний житель дома на проспекте Порика, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант вел себя агрессивно, а свои действия объяснил, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья", - сообщили в полиции.
Полицейские задержали мужчину, а в его квартире изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность к преступлению. Уголовное производство начато по факту хулиганских действий.
Дополнение
Полиция напомнила, что в соответствии с законодательством, использование пиротехники на период действия правового режима военного положения запрещено.
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