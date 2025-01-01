В Киеве возобновили движение скоростного трамвая после вражеской атаки
Киев • УНН
На Борщаговке завершен ремонт поврежденной колеи скоростного трамвая. Движение транспорта полностью восстановлено после повреждений от утренней атаки рф на Киев.
Ремонт пути скоростного трамвая на Борщаговке, пострадавшей в результате вражеской атаки на Киев, завершен, движение восстановлено. Об этом сообщили КГГА, пишет УНН.
Детали
"Колею скоростного трамвая на Борщаговке, которая была повреждена в результате вражеской атаки, отремонтировали. Движение трамваев полностью восстановлено",- говорится в сообщении.
Напомним
После утренней атаки армии рф в Киеве известно о двух погибших, 6 раненых и четырех спасенных людях. В Печерском районе спасатели потушили пожар кровли админздания и локализовали возгорание в квартирах многоэтажки. В Святошинском районе ликвидирован пожар в двух гаражах.