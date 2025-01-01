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У Києві відновили рух швидкісного трамвая після ворожої атаки

Київ • УНН

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На Борщагівці завершено ремонт пошкодженої колії швидкісного трамвая. Рух транспорту повністю відновлено після пошкоджень від ранкової атаки РФ на Київ.

Ремонт колії швидкісного трамвая на Борщагівці, що постраждала внаслідок ворожої атаки на Київ, завершено, рух відновлено. Про це повідомили КМДА, пише УНН.

Деталі

"Колію швидкісного трамвая на Борщагівці, яка була пошкоджена внаслідок ворожої атаки, відремонтували. Рух трамваїв повністю відновлено",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Після ранкової атаки армії рф у Києві відомо про двох загиблих, 6 поранених та чотирьох врятованих людей. У Печерському районі рятувальники загасили пожежу покрівлі адмінбудівлі та локалізували загоряння у квартирах багатоповерхівки. У Святошинському районі ліквідована пожежа в двох гаражах. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійнаКиїв
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