У Києві відновили рух швидкісного трамвая після ворожої атаки

Ремонт колії швидкісного трамвая на Борщагівці, що постраждала внаслідок ворожої атаки на Київ, завершено, рух відновлено. Про це повідомили КМДА, пише УНН.

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"Колію швидкісного трамвая на Борщагівці, яка була пошкоджена внаслідок ворожої атаки, відремонтували. Рух трамваїв повністю відновлено",- йдеться у повідомленні.

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Після ранкової атаки армії рф у Києві відомо про двох загиблих, 6 поранених та чотирьох врятованих людей. У Печерському районі рятувальники загасили пожежу покрівлі адмінбудівлі та локалізували загоряння у квартирах багатоповерхівки. У Святошинському районі ліквідована пожежа в двох гаражах.