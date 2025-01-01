Наслідки ранкової атаки рф у Києві: врятовані 4 людини
Київ • УНН
У Києві внаслідок ранкової атаки загинуло двоє людей, шестеро поранені, чотирьох врятували. Пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку, гаражі, автомобілі та трамвайну інфраструктуру.
Після ранкової атаки армії рф у Києві відомо про двох загиблих, 6 поранених та чотирьох врятованих людей. У Печерському районі рятувальники загасили пожежу покрівлі адмінбудівлі та локалізували загоряння у квартирах багатоповерхівки. У Святошинському районі ліквідована пожежа в двох гаражах. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
У Печерському районі:
- рятувальники ліквідували масштабну пожежу – горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 кв.м;
- також локалізували загоряння у квартирах на 4-му та 5-му поверхах багатоквартирного будинку (площа 70 кв.м). Там часткове руйнування з 6-го по 4-й поверхи.
У Святошинському районі:
- надзвичайники загасили вогонь у 2 гаражах;
- загалом є пошкодження багатоквартирного будинку, 9 автомобілів, трамваю й трамвайної колії.
Раніше повідомлялось, що серед постраждалих - дві вагітні жінки.