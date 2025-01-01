Наслідки ранкової атаки рф у Києві: врятовані 4 людини

Після ранкової атаки армії рф у Києві відомо про двох загиблих, 6 поранених та чотирьох врятованих людей. У Печерському районі рятувальники загасили пожежу покрівлі адмінбудівлі та локалізували загоряння у квартирах багатоповерхівки. У Святошинському районі ліквідована пожежа в двох гаражах. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

У Печерському районі:

рятувальники ліквідували масштабну пожежу – горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 кв.м;

також локалізували загоряння у квартирах на 4-му та 5-му поверхах багатоквартирного будинку (площа 70 кв.м). Там часткове руйнування з 6-го по 4-й поверхи.

У Святошинському районі:

надзвичайники загасили вогонь у 2 гаражах;

загалом є пошкодження багатоквартирного будинку, 9 автомобілів, трамваю й трамвайної колії.

Раніше повідомлялось, що серед постраждалих - дві вагітні жінки.