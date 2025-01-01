Последствия утренней атаки рф в Киеве: спасены 4 человека

После утренней атаки армии рф в Киеве известно о двух погибших, 6 раненых и четырех спасенных людей. В Печерском районе спасатели потушили пожар кровли админздания и локализовали возгорание в квартирах многоэтажки. В Святошинском районе ликвидирован пожар в двух гаражах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

В Печерском районе:

спасатели ликвидировали масштабный пожар - горела кровля админздания площадью 200 кв.м;

также локализовали возгорание в квартирах на 4-м и 5-м этажах многоквартирного дома (площадь 70 кв.м). Там частичное разрушение с 6-го по 4-й этажи.

В Святошинском районе:

чрезвычайники потушили огонь в 2 гаражах;

в целом есть повреждения многоквартирного дома, 9 автомобилей, трамвая и трамвайных путей.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших - две беременные женщины.