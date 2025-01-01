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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия утренней атаки рф в Киеве: спасены 4 человека

Последствия утренней атаки рф в Киеве: спасены 4 человека

Киев  •  УНН

 • 1636 просмотра

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В Киеве в результате утренней атаки погибли два человека, шестеро ранены, четверых спасли. Повреждены админздание, многоэтажка, гаражи, автомобили и трамвайная инфраструктура.

После утренней атаки армии рф в Киеве известно о двух погибших, 6 раненых и четырех спасенных людей. В Печерском районе спасатели потушили пожар кровли админздания и локализовали возгорание в квартирах многоэтажки. В Святошинском районе ликвидирован пожар в двух гаражах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

В Печерском районе:

  • спасатели ликвидировали масштабный пожар - горела кровля админздания площадью 200 кв.м;
    • также локализовали возгорание в квартирах на 4-м и 5-м этажах многоквартирного дома (площадь 70 кв.м). Там частичное разрушение с 6-го по 4-й этажи.

      В Святошинском районе:

      • чрезвычайники потушили огонь в 2 гаражах;
        • в целом есть повреждения многоквартирного дома, 9 автомобилей, трамвая и трамвайных путей.

          Ранее сообщалось, что среди пострадавших - две беременные женщины

          Татьяна Краевская

          Татьяна Краевская

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