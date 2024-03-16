В Киеве уровень Днепра достиг максимума этого года, аварийных подтоплений не фиксируют

Уровень Днепра в Киеве достиг своего абсолютного максимума с начала года - 601 см - 16 марта из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванного весенним половодьем. Однако аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Об этом сообщили в субботу в КГВА, пишет УНН.

Детали

"Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Отмечается, что на 16 марта он зафиксирован на отметке 601 см над "0" поста, выросши за неделю более чем на 60 см.

"Подъем уровня воды и такие значительные колебания происходят в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий. Уровень опасности гидрологических явлений І (желтый)", - сообщили в КГВА в Telegram.

При этом, как сообщается, на 16 марта аварийных подтоплений по городу не зафиксировано, промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности.

Дополнение

По прогнозам Укргидрометцентра, как указали в КГВА, как минимум до 19-го марта уровень Днепра в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.