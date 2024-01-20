В Киеве Toyota врезалась в Mercedes и автобус: погиб мужчина на остановке

В Киеве автомобиль Toyota врезался в автомобиль Mercedes и автобус возле остановки общественного транспорта, в результате ДТП погиб человек на остановке. Водитель Toyota задержан. Об этом сообщили в субботу в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня на Кольцевой дороге в Святошинском районе столицы. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, 1994 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mercedes и автобусом, который находился возле остановки общественного транспорта.

"В результате ДТП смертельно травмирован мужчина, который стоял на остановке. Пассажир автомобиля Toyota также получил телесные повреждения, он госпитализирован", - сообщили в полиции.

Водителя Toyota, как сообщается, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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