В Киеве Toyota врезалась в Mercedes и автобус: погиб мужчина на остановке

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
  •  125751 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
  •  145667 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
  •  134259 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  133882 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  142338 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  156850 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  165379 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  159102 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  156633 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161614 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

В Киеве Toyota врезалась в Mercedes и автобус: погиб мужчина на остановке

В Киеве водитель Toyota не справился с управлением и столкнулся с Mercedes и автобусом, в результате чего погиб мужчина на остановке. Водителя Toyota задержали, открыто уголовное производство

Криминал и ЧП •   •  21874 просмотра
В Киеве Toyota врезалась в Mercedes и автобус: погиб мужчина на остановке

На фоне выборов президента США: в Соединенных Штатах хотят передать Украине как можно больше помощи до января 2025 года - CNN

В США хотят передать как можно больше военной помощи Украине до января 2025 года.

Политика •   •  26594 просмотра
На фоне выборов президента США: в Соединенных Штатах хотят передать Украине как можно больше помощи до января 2025 года - CNN

В Луганской области за последний месяц стало значительно больше разрушений жилья в Невском - ОВА

По словам Артема Лисогора, главы Луганской областной военной администрации, за последний месяц в поселке Невское, что в Луганской области, значительно возросло количество разрушений жилых домов в результате обстрелов со стороны российских войск. Кроме того, на оккупированных территориях в Лисичанске уничтожается отопительное оборудование.

Война •   •  27371 просмотра
В Луганской области за последний месяц стало значительно больше разрушений жилья в Невском - ОВА

По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ

По всей Украине воздушная тревога после обнаружения взлета вражеского МиГ-31К.

Война •   •  26010 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ

Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации

Хакерская группировка, поддерживаемая россией и известная как Midnight Blizzard или Nobelium, взломала небольшой процент корпоративных электронных почтовых ящиков компании Microsoft. Microsoft заблокировала доступ злоумышленников, уверяя, что инцидент не связан с какими-либо уязвимостями в их продуктах или услугах.

Новости Мира •   •  23827 просмотра
Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации

В Черкасском районе ночью предварительно уничтожен вражеский дрон - ОВА

Над Черкасской областью в Украине был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Война •   •  28474 просмотра
В Черкасском районе ночью предварительно уничтожен вражеский дрон - ОВА

Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер

Российские войска ночью использовали беспилотники для атаки на Украину, один из них был сбит над Одесской областью, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Война •   •  26644 просмотра
Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер

Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

Как сообщается, российские войска повторно заминировали периметр Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  26710 просмотра
Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Война •   •  23913 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго

В Украине после длительного ремонта вернулся к работе энергоблок ТЭС, который добавит 160 дополнительных МВт мощности в энергосистему страны. Дефицита электроэнергии нет.

Экономика •   •  22525 просмотра
В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго