У Києві Toyota врізалася в Mercedes та автобус: загинув чоловік на зупинці

У Києві автомобіль Toyota врізався в автомобіль Mercedes і автобус біля зупинки громадського транспорту, внаслідок ДТП загинув чоловік на зупинці. Водія Toyota затримано. Про це повідомили у суботу у ГУНП у Києві, пише УНН.

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ДТП сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota, 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes й автобусом, який перебував біля зупинки громадського транспорту.

"Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автівки Toyota також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано", - повідомили у поліції.

Керманича Toyota, як повідомляється, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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