В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

В четверг, 11 июля, в Киев прибыл венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, главный соперник премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Мадьяр посетил Стену памяти павших за Украину возле Михайловского собора.

Также приехал в детскую больницу "Охматдет", которая подверглась удару армии рф 8 июля.

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