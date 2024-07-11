В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"
Киев • УНН
Венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, главный соперник премьер-министра Виктора Орбана, посетил Киев 11 июля, в частности посетил Стену памяти и детскую больницу "Охматдет", на которую недавно напала россия.
В четверг, 11 июля, в Киев прибыл венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, главный соперник премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Мадьяр посетил Стену памяти павших за Украину возле Михайловского собора.
Также приехал в детскую больницу "Охматдет", которая подверглась удару армии рф 8 июля.
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