Российский диктатор владимир путин, нанеся удар по "Охматдету", подставил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посещал москву с мирными инициативами по завершению войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

Давайте откровенно: путин подставил Орбана этим ракетным ударом. Потому что пока Орбан прилетел в Киев, сразу скажу, что это не было согласовано Украиной, потом полетел в москву и Китай, и называет это миссиями №1, №2, №3, говорит о прекращении огня, а путин наносит удар по детской больнице, по украинским заводам, по украинским городам. Массированно убивает десятки людей. Он ставит в затруднительное положение Орбана, потому что на таком фоне продвигать дальше нарратив о том, что путин готов к какому-то урегулированию становится чрезвычайно сложно - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина имеет четкую позицию, которую донесли до Орбана в Киеве.

"Первое - никаких договоренностей об Украине без Украины. Второе - есть безальтернативная основа для прекращения войны - Формула мира, инициированная Украиной, которая базируется на принципах устава ООН и уважении территориальной целостности Украины. Обо всем остальном мы готовы разговаривать, но эти два принципа являются абсолютно неприкосновенными", - добавил Кулеба.

Напомним

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что вчерашний ракетный удар по Украине связан с соглашением по безопасности, которое подписал Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск, а также с проведением саммита НАТО в Вашингтоне.