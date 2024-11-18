В Киеве разоблачили наркодельца с психотропами на миллионы: что нашли у преступника

Правоохранители задержали в столице организатора международного наркобизнеса. У него изъяли 9 кг психотропных веществ на сумму 6,5 млн грн, которые планировалось переправить за границу через почтовые отправления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Жителю Киева сообщено о подозрении по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также изготовления и сбыта психотропных веществ (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый организовал наркобизнес, создал и администрировал ряд Telegram-каналов, где осуществлялись заказы партий запрещенных веществ. Кроме того, он наладил канал сбыта психотропных веществ - амфетамина и альфа-PVP в страны Европы и временно оккупированных территорий Украины.

Для этого он привлек сообщников, которые изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах.

Оплата за "товар" осуществлялась криптовалютой. Это обеспечивало подозреваемому дополнительную анонимность. Ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял почти 1,5 млн грн.

В июне-июле 2024 года правоохранители задокументировали факты пересылки наркотиков по почте по Украине. Тогда удалось предотвратить контрабанду психотропов через границу. В пункте пропуска через государственную границу в почтовом грузе было изъято 4 кг Alpha-PVP. Также установлены факты доставки таких отправлений в Польшу, Беларусь, РФ и на временно оккупированные территории Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемого и в автомобилях обнаружено и изъято 5 кг психотропного вещества Alpha-PVP, транспортное средство, мобильные телефоны и денежные средства. Общий вес изъятой наркопродукции, которую он намеревался переправить за границу - более 9 кг. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 6,5 млн грн.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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