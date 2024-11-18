В Киеве разоблачили наркодельца с психотропами на миллионы: что нашли у преступника

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 27207 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 68058 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 117324 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 139170 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 207154 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 175085 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 162302 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144457 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 121704 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 108285 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

 • 96709 просмотра
Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

 • 101071 просмотра
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

04:35 • 49187 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 65850 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 30771 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 16559 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 207154 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 145181 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 151595 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 157607 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 30771 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 65850 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 102264 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 106073 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 105390 просмотра
Актуальное
В Киеве разоблачили наркодельца с психотропами на миллионы: что нашли у преступника

В Киеве разоблачили наркодельца с психотропами на миллионы: что нашли у преступника

Киев  •  УНН

 • 4159 просмотра

Read in English

В столице задержан организатор международного наркобизнеса с 9 кг психотропных веществ на сумму 6,5 млн грн. Подозреваемый наладил каналы сбыта через Telegram в страны Европы и оккупированных территорий.

Правоохранители задержали в столице организатора международного наркобизнеса. У него изъяли 9 кг психотропных веществ на сумму 6,5 млн грн, которые планировалось переправить за границу через почтовые отправления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Жителю Киева сообщено о подозрении по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также изготовления и сбыта психотропных веществ (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый организовал наркобизнес, создал и администрировал ряд Telegram-каналов, где осуществлялись заказы партий запрещенных веществ. Кроме того, он наладил канал сбыта психотропных веществ - амфетамина и альфа-PVP в страны Европы и временно оккупированных территорий Украины.

Для этого он привлек сообщников, которые изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах.

Оплата за "товар" осуществлялась криптовалютой. Это обеспечивало подозреваемому дополнительную анонимность. Ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял почти 1,5 млн грн.

В июне-июле 2024 года правоохранители задокументировали факты пересылки наркотиков по почте по Украине. Тогда удалось предотвратить контрабанду психотропов через границу. В пункте пропуска через государственную границу в почтовом грузе было изъято 4 кг Alpha-PVP. Также установлены факты доставки таких отправлений в Польшу, Беларусь, РФ и на временно оккупированные территории Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемого и в автомобилях обнаружено и изъято 5 кг психотропного вещества Alpha-PVP, транспортное средство, мобильные телефоны и денежные средства. Общий вес изъятой наркопродукции, которую он намеревался переправить за границу - более 9 кг. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 6,5 млн грн.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В столице разоблачили продавцов таблеток для похудения с содержанием психотропов21 окт. 2024, 12:45 • 17701 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП