В столице разоблачили продавцов таблеток для похудения с содержанием психотропов
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая через интернет продавала таблетки для похудения с сибутрамином. Изъято более 30 000 таблеток на сумму 3,6 млн грн, подозреваемым грозит до 12 лет заключения.
Правоохранители в Киеве разоблачили участников организованной группы, которая через Интернет-магазин и соцсети продавала таблетки для похудения с содержанием психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Как сообщается, 25-летний киевлянин организовал и возглавил группу, которая сбывала таблетки для похудения с содержанием сибутрамина. В состав этой группы входило четверо участников.
Организатор группы обеспечивал бесперебойное поступление оптовых партий товара для их фасовки и дальнейшей продажи, контролировал непосредственный сбыт и устанавливал график работы и задачи для других участников группировки. Также он вел "бухгалтерию" и делил заработанные деньги между фигурантами.
В свою очередь другие участники сбывали таблетки для похудения через Интернет-магазин, где принимали заказы онлайн, и социальные сети, отправляя товары клиентам по почте по всей Украине.
В ходе досудебного расследования проведено 4 оперативные закупки таблеток с содержанием психотропных веществ на общую сумму 65 000 грн.
Во время обысков по местам проживания фигурантов и в помещении их офиса правоохранители изъяли более 30 000 таблеток с содержанием сибутрамина на общую сумму более 3,6 млн гривен.
Продавцам таблеток сообщено о подозрении по фактам совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ (ч.3 ст.307 УК Украины).
Сейчас им уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фигурантам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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