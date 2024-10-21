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В столиці викрили продавців таблеток для схуднення з вмістом психотропів

Київ • УНН

 • 17911 перегляди

Правоохоронці викрили організовану групу, яка через інтернет продавала таблетки для схуднення з сибутраміном. Вилучено понад 30 000 пігулок на суму 3,6 млн грн, підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення.

В столиці викрили продавців таблеток для схуднення з вмістом психотропів

Правоохоронці у Києві викрили учасників організованої групи, яка через Інтернет-магазин та соцмережі продавала таблетки для схуднення з вмістом психотропних речовин. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

Як повідомляється, 25-річний киянин організував та очолив групу, яка збувала таблетки для схуднення з вмістом сибутраміну. До складу цієї групи входило четверо учасників.

Організатор групи забезпечував безперебійне надходження оптових партій товару для їх фасування та подальшого продажу, контролював безпосередній збут та встановлював графік роботи та завдання для інших учасників угруповання. Також він вів "бухгалтерію" та ділив зароблені гроші між фігурантами.

Своєю чергою інші учасники збували пігулки для схуднення через Інтернет-магазин, де приймали замовлення онлайн, та соціальні мережі, надсилаючи товари клієнтам поштою по всій Україні.

В ході досудового розслідування проведено 4 оперативні закупки пігулок з вмістом психотропних речовин на загальну суму 65 000 грн.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів та в приміщенні їх офісу правоохоронці вилучили понад 30 000 пігулок з вмістом сибутраміну на загальну суму понад 3,6 млн гривень.

Продавцям пігулок повідомлено про підозру за фактами вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин (ч.3 ст.307 КК України).

Наразі їм вже обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Фігурантам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Масштабна операція у 20 регіонах: ліквідовано наркокартель із доходом у понад 350 млн гривень на місяць17.10.24, 10:14 • 12299 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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