В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве правоохранители ликвидировали еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации, которая действовала на Киевщине. К сделке причастен основатель известной юридической компании из столицы. Об этом заявила Служба безопасности, передает УНН.

Детали

Как выяснили следователи, действуя под прикрытием предоставления адвокатских услуг, фигурант организовал продажу фиктивных документов для избежания призыва и незаконного выезда мужчин за границу.

По имеющимся данным, стоимость таких «услуг» составляла от 3 до 50 тыс. американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от срочности «заказа».

Наибольшим «спросом» у фигуранта пользовались медсправки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия I-II групп инвалидности.

При этом его клиенты не проходили военно-врачебную комиссию, а «документы на списание» из рядов потенциальных призывников забирали прямо из офиса адвоката.

Правоохранители задержали адвоката «на горячем» в его офисе, когда он получил 45 тыс. американских долларов от уклониста. Во время обысков по месту работы и жительства фигуранта обнаружены фиктивные документы на более 244 тыс. долларов США.

Сейчас адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества - резюмировали в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Дополнение

Отмечается, что для маскировки сделки юрист заключал с военнообязанными клиентами официальный договор о правовой помощи.

Кроме того, фигурант предлагал уклонистам помощь с последующей легализацией после побега за пределы Украины. Для этого он оформлял фиктивные документы об обучении клиентов в зарубежных учреждениях высшего образования.

Напомним,

В Киевской области женщине сообщили о подозрении за схему с фиктивным браком для мужчин для содействия незаконному пересечению границы уклонистами за 5 тысяч долларов.