В Киеве произошло жестокое убийство женщины в цветочном магазине: подозреваемого задержали
Киев • УНН
Мужчина смертельно ранил ножом продавщицу цветочного магазина в Киеве, украл ее драгоценности. Ему грозит пожизненное заключение.
В Киеве мужчина набросился на продавщицу цветочного магазина, нанес ей многочисленные удары ножом, после чего снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся. Фигуранта задержали, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Женщину с телесными повреждениями обнаружили в помещении цветочного магазина на проспекте Голосеевском утром 2 января.
Сотрудники криминальной полиции совместно со специалистами управления криминального анализа начали оперативно-розыскные мероприятия.
Начальник управления уголовного розыска полиции Киева Андрей Кичук сообщил, что по результатам кропотливой работы всех задействованных подразделений полиции Киева, полицейские воссоздали хронологию событий и установили мужчину, который причастен к убийству женщины.
"В тот вечер 54-летняя продавщица находилась в помещении цветочного магазина. Около двенадцати часов ночи в магазин зашел неизвестный, который начал с ней беседу и через несколько минут ушел из киоска. Впоследствии мужчина вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу. После злоумышленник снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия. Одной из версий этого тяжкого преступления является убийство из корыстных побуждений", - сообщил Кичук.
Уже через сутки после содеянного оперативники задержали фигуранта в Голосеевском районе столицы. Им оказался 37-летний иностранец, который не имеет постоянного места жительства в столице. У него следователи изъяли вещественные доказательства: три золотых кольца, которые принадлежали погибшей.
"Следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Кроме того, мы проверяем причастность задержанного к совершению других преступлений на территории столицы и Украины", - добавил Кичук.