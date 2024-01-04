В Киеве произошло жестокое убийство женщины в цветочном магазине: подозреваемого задержали

$41.740.01
48.470.19
ukenru
19:21 • 1068 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ
Эксклюзив
16:59 • 12843 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 13811 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 15218 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 16837 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 26185 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 24609 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
22 октября, 13:15 • 14033 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
22 октября, 13:10 • 12501 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 11022 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
98%
749мм
Популярные новости
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto22 октября, 10:17 • 32012 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 29407 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22 октября, 10:59 • 14568 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 23232 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 10607 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
16:59 • 12875 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 26199 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 24623 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 23447 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 29636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Израиль
Испания
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 10776 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 33998 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 48771 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 58022 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 47912 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

В Киеве произошло жестокое убийство женщины в цветочном магазине: подозреваемого задержали

Киев • УНН

 • 17285 просмотра

Мужчина смертельно ранил ножом продавщицу цветочного магазина в Киеве, украл ее драгоценности. Ему грозит пожизненное заключение.

В Киеве произошло жестокое убийство женщины в цветочном магазине: подозреваемого задержали

В Киеве мужчина набросился на продавщицу цветочного магазина, нанес ей многочисленные удары ножом, после чего снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся. Фигуранта задержали, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Женщину с телесными повреждениями обнаружили в помещении цветочного магазина на проспекте Голосеевском утром 2 января. 

Сотрудники криминальной полиции совместно со специалистами управления криминального анализа начали оперативно-розыскные мероприятия.

Начальник управления уголовного розыска полиции Киева Андрей Кичук сообщил, что по результатам кропотливой работы всех задействованных подразделений полиции Киева, полицейские воссоздали хронологию событий и установили мужчину, который причастен к убийству женщины.

"В тот вечер 54-летняя продавщица находилась в помещении цветочного магазина. Около двенадцати часов ночи в магазин зашел неизвестный, который начал с ней беседу и через несколько минут ушел из киоска. Впоследствии мужчина вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу. После злоумышленник снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия. Одной из версий этого тяжкого преступления является убийство из корыстных побуждений", - сообщил Кичук.

Уже через сутки после содеянного оперативники задержали фигуранта в Голосеевском районе столицы. Им оказался 37-летний иностранец, который не имеет постоянного места жительства в столице. У него следователи изъяли вещественные доказательства: три золотых кольца, которые принадлежали погибшей.

"Следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Кроме того, мы проверяем причастность задержанного к совершению других преступлений на территории столицы и Украины", - добавил Кичук.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП