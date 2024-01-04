$41.900.14
48.550.18
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 11740 перегляди
У Києві сталось жорстоке вбивство жінки у квітковому магазині: підозрюваного затримали

Київ • УНН

 • 17285 перегляди

Чоловік смертельно поранив ножем продавчиню квіткового магазину в Києві, вкрав її коштовності. Йому загрожує довічне ув'язнення.

У Києві сталось жорстоке вбивство жінки у квітковому магазині: підозрюваного затримали

У Києві чоловік накинувся на продавчиню квіткового магазину, наніс їй численні удари ножем, після чого зняв із потерпілої золоті прикраси та втік. Фігуранта затримали, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Жінку із тілесними ушкодженнями виявили у приміщенні квіткового магазину на проспекті Голосіївському ранком 2 січня. 

Співробітники кримінальної поліції спільно з фахівцями управління кримінального аналізу розпочали оперативно-пошукові заходи.

Начальник управління карного розшуку поліції Києва Андрій Кічук повідомив, що за результатами кропіткої роботи усіх задіяних підрозділів поліції Києва, поліцейські відтворили хронологію подій та встановили чоловіка, який причетний до вбивства жінки.

"Того вечора 54-річна продавчиня знаходилась у приміщенні квіткового магазину. Близько дванадцятої години ночі до магазину зайшов невідомий, який почав із нею бесіду та за кілька хвилин пішов з кіоску. Згодом чоловік повернувся, накинувся на жінку та хаотично наніс їй численні удари ножем по тілу. Після зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події. Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів", - повідомив Кічук.

Вже за добу після скоєного оперативники затримали фігуранта у Голосіївському районі столиці. Ним виявився 37-річний іноземець, який не має постійного місця мешкання у столиці. У нього слідчі вилучили речові докази: три золоті каблучки, які належали загиблій.

"Слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім того, ми перевіряємо причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території столиці та України", – додав Кічук.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП