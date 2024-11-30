В Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода: затоплена автостоянка и часть проспекта

На левом берегу столицы произошел масштабный прорыв трубопровода, подтоплена автостоянка и часть проспекта Григоренко, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Из-за утечки перекрыто дорожное движение с ул. Здолбуновской в направлении ул. Анны Ахматовой.

На месте работают аварийные бригады "Киевводоканала" и других коммунальных служб. Специалисты ШЕУ Дарницкого района ликвидируют последствия подтопления.

Частично подтоплена автостоянка на просп. Петра Григоренко, 18, парковочные площадки, находящиеся рядом, а также проезжую часть проспекта.