В Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода: затоплена автостоянка и часть проспекта
Киев • УНН
В Киеве на левом берегу произошел значительный прорыв трубопровода с подтоплением территории. Перекрыто движение транспорта от Здолбуновской до Ахматовой, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
На левом берегу столицы произошел масштабный прорыв трубопровода, подтоплена автостоянка и часть проспекта Григоренко, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Из-за утечки перекрыто дорожное движение с ул. Здолбуновской в направлении ул. Анны Ахматовой.
На месте работают аварийные бригады "Киевводоканала" и других коммунальных служб. Специалисты ШЕУ Дарницкого района ликвидируют последствия подтопления.
Частично подтоплена автостоянка на просп. Петра Григоренко, 18, парковочные площадки, находящиеся рядом, а также проезжую часть проспекта.