В Киеве полностью восстановили теплоснабжение после атаки рф - КГВА
Киев • УНН
«Киевтеплоэнерго» полностью восстановило теплоснабжение всех объектов после вчерашней ракетной атаки. Без тепла оставались 630 жилых домов, 16 больниц, 17 школ и 13 детсадов.
В Киеве полностью восстановили теплоснабжение после вчерашней ракетной атаки рф, сообщили в КГВА в субботу, пишет УНН.
Детали
"Киевтеплоэнерго" возобновило теплоснабжение абсолютно всех потребителей, которые остались без тепла из-за вчерашней утренней ракетной атаки российских войск", - сообщили в КГВА.
Напомним
Накануне в результате повреждения тепломагистрали без тепла в Киеве осталось 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.
В Киеве из-за ракетного удара без тепла оказались более 600 домов, учебные заведения и больницы20 дек. 2024, 07:17 • 17070 просмотров