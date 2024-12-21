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В Киеве полностью восстановили теплоснабжение после атаки рф - КГВА

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение после атаки рф - КГВА

Киев  •  УНН

 • 7104 просмотра

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«Киевтеплоэнерго» полностью восстановило теплоснабжение всех объектов после вчерашней ракетной атаки. Без тепла оставались 630 жилых домов, 16 больниц, 17 школ и 13 детсадов.

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение после вчерашней ракетной атаки рф, сообщили в КГВА в субботу, пишет УНН.

Детали

"Киевтеплоэнерго" возобновило теплоснабжение абсолютно всех потребителей, которые остались без тепла из-за вчерашней утренней ракетной атаки российских войск", - сообщили в КГВА.

Напомним

Накануне в результате повреждения тепломагистрали без тепла в Киеве осталось 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

В Киеве из-за ракетного удара без тепла оказались более 600 домов, учебные заведения и больницы20 дек. 2024, 07:17 • 17070 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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