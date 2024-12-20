В Киеве из-за ракетного удара без тепла оказались более 600 домов, учебные заведения и больницы
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева 630 домов, 16 больниц, 17 школ и 13 детсадов остались без отопления из-за повреждения тепломагистрали. В результате атаки есть пострадавшие, по погибшим данные разнятся.
В Голосеевском районе Киева из-за повреждения тепломагистрали в результате ракетного удара армии рф без отопления остались 630 домов. Также без тепла 16 больниц, 17 школ и 13 детсадов. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
В результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов
По его словам, бригады «Киевтеплоэнерго» уже начали работать над ликвидацией последствий масштабного повреждения.
Ранее Кличко сообщил, что уже четырех из семи пострадавших госпитализировали медики. По его словам, погибших нет.
В свою очередь ГСЧС Украины сообщает об одном погибшем в Киеве в результате атаки российских войск.