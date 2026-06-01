В Киеве подозреваемый по делу о нарколабораториях угрожал гранатой во время обыска

В Киеве во время обыска в рамках расследования деятельности нарколабораторий мужчина начал угрожать правоохранителям гранатой. После переговоров его удалось задержать, а в ходе следственных действий в гаражном помещении обнаружили арсенал оружия и наркотические вещества. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Правоохранители пришли с обыском в один из гаражей в рамках уголовного производства относительно работы нарколабораторий. Увидев сотрудников спецподразделения полиции, мужчина начал угрожать применить боевую гранату. Впрочем, его убедили не делать этого.

В ходе дальнейшего обыска в гаражном боксе изъяли два корпуса ручных осколочных гранат Ф-1 и два запала к ним, автомат АКС-74, пистолет Форт-19, штык-нож к АК-74, большое количество патронов различного калибра, а также 12 г вещества, похожего на амфетамин, пакет с каннабисом, электронные весы и емкости с остатками наркотиков. Все изъятое направлено на экспертизу.

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры Киева 45-летнему жителю столицы сообщено о подозрении в угрозе насилием в отношении правоохранителя и незаконном хранении боеприпасов.

Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 дней без права залога.

В Киеве найденный по объявлению ремонтник с гранатой и ножом ограбил пенсионерку