В Киеве подожгли машину подсанкционной экс-журналистки Светланы Крюковой: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
В Киеве ночью 14 февраля неизвестные подожгли автомобиль Светланы Крюковой, бывшей журналистки запрещенного издания «Страна». По факту поджога начато уголовное производство.
Ночью 14 февраля в Киеве подожгли машину подсанкционной экс-журналистки запрещенного в Украине издания «Страна» Светланы Крюковой.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Ночью 14 февраля тайный и одержимый поклонник, который считал, что санкций в моей жизни недостаточно, поздравил меня с Днем Влюбленных - сжег машину
Крюкова, которая в январе 2025 года попала под санкции СНБО, отметила, что «заказчики понятны» и сейчас их разыскивает полиция.
Заказчики понятны, исполнителей ищет полиция, и, судя по первому впечатлению, в этой организации есть профессионалы, которые любят свою работу, поэтому я верю, что они справятся с поиском злоумышленника и без меня.
Выводов не будет. Я не меняюсь. Я не изменюсь. Не предам. Не испугаюсь. Не сбегу. Не заткнусь. Я прекрасно осознаю цену свободы слова в нашей стране, ценность поступка, плату за большую роскошь зажигать огни не в том направлении, куда движется толпа, а на собственном острове свободы
Дополнение
Как сообщают собственные источники УНН, по указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого будет проведен ряд экспертиз, которые дадут ответ о причинах пожара.