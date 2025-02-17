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В Киеве подожгли машину подсанкционной экс-журналистки Светланы Крюковой: полиция выясняет обстоятельства

В Киеве подожгли машину подсанкционной экс-журналистки Светланы Крюковой: полиция выясняет обстоятельства

Киев  •  УНН

 • 1065 просмотра

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В Киеве ночью 14 февраля неизвестные подожгли автомобиль Светланы Крюковой, бывшей журналистки запрещенного издания «Страна». По факту поджога начато уголовное производство.

Ночью 14 февраля в Киеве подожгли машину подсанкционной экс-журналистки запрещенного в Украине издания «Страна» Светланы Крюковой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Ночью 14 февраля тайный и одержимый поклонник, который считал, что санкций в моей жизни недостаточно, поздравил меня с Днем Влюбленных - сжег машину

- отметила в заметке журналистка.

Крюкова, которая в январе 2025 года попала под санкции СНБО, отметила, что «заказчики понятны» и сейчас их разыскивает полиция.

Заказчики понятны, исполнителей ищет полиция, и, судя по первому впечатлению, в этой организации есть профессионалы, которые любят свою работу, поэтому я верю, что они справятся с поиском злоумышленника и без меня.

- пишет она.
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Выводов не будет. Я не меняюсь. Я не изменюсь. Не предам. Не испугаюсь. Не сбегу. Не заткнусь. Я прекрасно осознаю цену свободы слова в нашей стране, ценность поступка, плату за большую роскошь зажигать огни не в том направлении, куда движется толпа, а на собственном острове свободы

Дополнение

Как сообщают собственные источники УНН, по указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого будет проведен ряд экспертиз, которые  дадут ответ о причинах пожара.  

Алина Волянская

Алина Волянская

КиевКриминал и ЧП
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