В Киеве подожгли машину подсанкционной экс-журналистки Светланы Крюковой: полиция выясняет обстоятельства

Ночью 14 февраля в Киеве подожгли машину подсанкционной экс-журналистки запрещенного в Украине издания «Страна» Светланы Крюковой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Крюкова, которая в январе 2025 года попала под санкции СНБО, отметила, что «заказчики понятны» и сейчас их разыскивает полиция.

Заказчики понятны, исполнителей ищет полиция, и, судя по первому впечатлению, в этой организации есть профессионалы, которые любят свою работу, поэтому я верю, что они справятся с поиском злоумышленника и без меня.

Выводов не будет. Я не меняюсь. Я не изменюсь. Не предам. Не испугаюсь. Не сбегу. Не заткнусь. Я прекрасно осознаю цену свободы слова в нашей стране, ценность поступка, плату за большую роскошь зажигать огни не в том направлении, куда движется толпа, а на собственном острове свободы