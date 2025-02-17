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У Києві підпалили автівку підсанкційної ексжурналістки Світлани Крюкової: поліція зʼясовує обставини

У Києві підпалили автівку підсанкційної ексжурналістки Світлани Крюкової: поліція зʼясовує обставини

Київ • УНН

 • 26757 перегляди

У Києві вночі 14 лютого невідомі підпалили автомобіль Світлани Крюкової, колишньої журналістки забороненого видання "Страна". За фактом підпалу розпочато кримінальне провадження.

Вночі 14 лютого у Києві підпалили автівку підсанкційної ексжурналістки забороненого в Україні видання "Страна" Світлани Крюкової.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Вночі 14 лютого таємний та одержимий шанувальник, який вважав, що санкцій у моєму житті недостатньо, привітав мене з Днем Закоханих – спалив автівку

- зазначила у дописі журналістка.

Крюкова, яка у січні 2025 року потрапила під санкції РНБО, зазначила, що "замовники зрозумілі" і наразі їх розшукує поліція.

Замовники зрозумілі, виконавців шукає поліція, і, судячи з першого враження, у цій організації є професіонали, які люблять свою роботу, тому я вірю, що вони впораються з пошуком зловмисника і без мене.

- пише вона.
Image

Висновків не буде. Я не змінююсь. Не поміняюсь. Не зраджу. Не злякаюся. Не втечу. Не заткнусь. Я чудово усвідомлюю ціну свободи слова в нашій країні, цінність вчинку, плату за велику розкіш запалювати вогні не в тому напрямку, куди рухається натовп, а на власному острові свободи

Доповнення

Як повідомляють власні джерела УНН, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в межах якого буде проведено ряд експертиз, які  нададуть відповідь про причини пожежі.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

КиївКримінал та НП
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
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