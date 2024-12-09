В Киеве ожидается сильный туман: видимость 200-500 метров
Киев • УНН
В Киеве 9 декабря ожидается сильный туман с видимостью 200-500 метров. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать особые правила безопасности во время движения.
В Киеве в ближайший час и до конца 9 декабря ожидается туман с видимостью 200-500 м, сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Из-за низкой видимости специалисты рекомендуют водителям при управлении транспортным средством в тумане соблюдать следующие советы:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Также пешеходов просят соблюдать правила безопасности. В частности, призывают быть внимательными, надевать светоотражающие элементы - светоотражатели, чтобы быть заметными для водителей в тумане и в темное время суток.
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