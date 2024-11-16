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В Киеве открыли первый в Украине Музей авангарда

В Киеве открыли первый в Украине Музей авангарда

Киев  •  УНН

 • 980 просмотра

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В Киеве создали филиал Музея истории города - Музей авангарда, который станет десятым филиалом заведения. В экспозиции представлено более 50 работ от коллекционеров и художников, которые демонстрируют развитие украинского авангарда.

В столице создали филиал Музея истории города Киева - Музей Авангарда, целью которого является сохранение и популяризация наследия украинских художников-авангардистов, которые сделали значительный вклад в мировую культуру. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Анна Старостенко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это первое подобное культурное заведение  в Украине. О том, что оно появится  в Киеве, стало известно в июле 2023 года. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации  Анны Старостенко Киев возвращает себе статус мирового центра авангарда. Поэтому создание музея является важным культурным и историческим событием.

Киев возвращает славу мирового центра авангарда. Создание первого в Украине Музея Авангарда - необходимый шаг в культурном, историческом и политическом смыслах. россия ожидала, что мы не выдержим давления ее ракетных атак, впрочем, несмотря на это, мы находим силы показывать наше искусство миру. Нам есть чем гордиться! В условиях полномасштабной войны этот музей станет не только центром культурной памяти, но и источником национальной гордости, идейного вдохновения и художественного развития. Это событие окажется в учебниках по истории Украины, где станет еще одним свидетельством нашей несокрушимости,

- подчеркнула Анна Старостенко.

 Сейчас в экспозиции музея представлено более 50 работ, которые подарили коллекционеры и художники. Эта коллекция демонстрирует весь путь развития украинского авангарда, начиная от периода классического авангарда первой половины XX века и до сегодня - от Анатоля Петрицкого, Вадима Меллера, Александра Богомазова до современников Олега Тистола, Марины Скугаревой, Виктора Сидоренко, Глеба Вышеславского, Александра Животкова.

Музей истории города Киева - крупнейшее музейное объединение столицы. В его состав входят Музейно-выставочный центр, Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова, музей «Усадьба на Кудрявке», Музей оккупации Киева, Музей украинской диаспоры, Музей Шолом-Алейхема, Музей шестидесятничества, Музей Сержа Лифаря. Музей авангарда станет десятым филиалом Музея истории города Киева.

Мироновские музейщики оцифровывают древнюю одежду жителей своего региона26 сент. 2024, 11:01 • 13214 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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