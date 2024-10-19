В Киеве ночью ожидаются заморозки
Киев • УНН
В ночь на 20 октября в Киеве прогнозируют заморозки на почве и в воздухе 0-2°C. Синоптики объявили желтый уровень опасности, днем температура поднимется до +10°C.
Ночью 20 октября в Киеве ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0-2°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр
Синоптики объявили о І уровне опасности - желтый.
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Кроме того, на завтра, 20 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем около 10° тепла.
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