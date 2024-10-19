В Киеве ночью ожидаются заморозки

ukenru
Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
  •  20426 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
  •  111911 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
  •  118714 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
  •  119462 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  119066 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  105253 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  94622 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100393 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113005 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117369 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  68798 просмотра
Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

  •  59155 просмотра
В Черном море дежурит один вражеский корабль-ракетоноситель

В Черном море дежурит один вражеский корабль-ракетоноситель

  •  21331 просмотра
Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

  •  34129 просмотра
Войска рф нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожья

  •  17993 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

  •  108493 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  114760 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  115397 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  144530 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  141552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

  •  2302 просмотра
Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

  •  12858 просмотра
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  68798 просмотра
Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

  •  55110 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

18 октября 2024, 03:09  •  109556 просмотра
Актуальное
В Киеве ночью ожидаются заморозки

В Киеве ночью ожидаются заморозки

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 12:25  •  2250 просмотра

Read in English

В ночь на 20 октября в Киеве прогнозируют заморозки на почве и в воздухе 0-2°C. Синоптики объявили желтый уровень опасности, днем температура поднимется до +10°C.

Ночью 20 октября в Киеве ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0-2°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр

Синоптики объявили о І уровне опасности - желтый.

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние18 октября 2024, 15:18 • 111887 просмотров

Кроме того, на завтра, 20 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем около 10° тепла.

Синоптики предупредили о заморозках на Киевщине: когда ожидать ухудшения погоды14 октября 2024, 12:36 • 16885 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киев
kievКиев