У Києві вночі очікуються заморозки
Київ • УНН
У ніч на 20 жовтня у Києві прогнозують заморозки на ґрунті та в повітрі 0-2°C. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, вдень температура підніметься до +10°C.
Уночі 20 жовтня в Києві очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі 0-2°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр
Синоптики оголосили про І рівень небезпечності - жовтий.
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Крім того, на завтра, 20 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вдень близько 10° тепла.
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