Синоптики попередили про заморозки на Київщині: коли очікувати на погіршення погоди
Київ • УНН
В Києві та Київській області 17-19 жовтня прогнозуються нічні заморозки. Температура може опуститися до 0-2°C у Києві та до -5°C в області, попереджає Укргідрометцентр.
Цього тижня, в Києві та області вночі очікуються сильні заморозки. Подекуди температура опуститься на п'ять градусів нижче нуля. Про це пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
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Вночі по Києву 17-19 жовтня заморозки на ґрунті та в повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий
Вони також додали, що в ці дні заморозки очікуються і на Київщині.
Вночі по області 17-19 жовтня сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий
Нагадаємо
Синоптики заявили, що метеорологічна осінь у Києві розпочалася 30 вересня, на два тижні пізніше кліматичної норми. Цьогорічне метеорологічне літо тривало 135 днів, завершившись 29 вересня.