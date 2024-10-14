Синоптики предупредили о заморозках на Киевщине: когда ожидать ухудшения погоды
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области 17-19 октября прогнозируются ночные заморозки. Температура может опуститься до 0-2°C в Киеве и до -5°C в области, предупреждает Укргидрометцентр.
На этой неделе, в Киеве и области ночью ожидаются сильные заморозки. Кое-где температура опустится на пять градусов ниже нуля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Ночью по Киеву 17-19 октября заморозки на почве и в воздухе 0-2° (І уровень опасности, желтый
Они также добавили, что в эти дни заморозки ожидаются и на Киевщине.
Ночью по области 17-19 октября сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый
Напомним,
Синоптики заявили, что метеорологическая осень в Киеве началась 30 сентября, на две недели позже климатической нормы. Нынешнее метеорологическое лето длилось 135 дней, завершившись 29 сентября.