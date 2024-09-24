В Киеве на утро средний уровень загрязнения воздуха - КГГА

В Киеве по состоянию на утро 24 сентября уровень загрязненности воздуха средний, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 08:00 24 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон во всем городе в норме», - сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По данным мониторингового сервиса IQAir, Киев на 10:55 - 57-ый в рейтинге городов по загрязненности воздуха.

Качество воздуха в Киеве нормализовалось - КГГА